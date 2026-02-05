ECONOMIE
Beune wil niet te veel bezig zijn met goud op 3000 meter

Sport
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 18:21
anp050226217 1
MILAAN (ANP) - Joy Beune heeft zaterdag op de 3000 meter bij de Spelen in Milaan haar enige kans op een individuele prijs. De regerend wereldkampioene op deze afstand wil zich twee dagen voor de wedstrijd niet te veel bezighouden met het eindresultaat. "Ik probeer me er niet te veel op te richten dat ik goud moet winnen", zegt ze. "Als mijn raceplan een andere medaille of zelfs geen oplevert, maar ik er alles aan heb gedaan, kan ik mezelf niks verwijten."
Beune heeft het naar haar zin op haar eerste Spelen. De 26-jarige schaatsster komt net als Marijke Groenewoud en Merel Conijn zaterdag als eerste Nederlandse olympiër in actie. Ze heeft nog niet het idee dat ze over twee dagen haar eerste olympische race gaat rijden. "Ik ben nu lekker aan het schaatsen en dat gaat best wel hard, misschien dat dat de zenuwen ook weghaalt", aldus Beune, die een van de topfavorieten is voor het goud. "Maar ik denk dat die vrijdag wel komen als ik mijn laatste voorbereiding voor de wedstrijd ga doen."
