Venezolaanse amnestiewet geldt niet voor ernstige misdrijven

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 18:17
CARACAS (ANP/AFP) - De nieuwe amnestiewet die de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez vrijdag voorstelde, zal niet gelden voor mensen die bepaalde misdrijven hebben gepleegd, blijkt uit de tekst van het wetsvoorstel waar persbureau AFP donderdag over schrijft. Het gaat onder andere om "ernstige schendingen van mensenrechten, oorlogsmisdaden, moord, corruptie en drugshandel". De aangekondigde wet zou gratie mogelijk maken voor honderden politieke gevangenen in het land.
Experts zijn bang dat de tekst van de wet vaag genoeg is om op verschillende manieren geïnterpreteerd te kunnen worden, zeker omdat het rechtssysteem loyaal zou zijn aan het autoritaire linkse regime.
Sinds Rodríguez begin januari werd benoemd tot interim-president, staat ze onder druk van de Amerikaanse president Donald Trump om politieke gevangenen vrij te laten. Dat gebeurt sindsdien mondjesmaat, maar de oppositie en mensenrechtenorganisaties zijn kritisch over de trage voortgang.
