Wall Street omhoog na handelsdeal tussen VS en Japan

NEW YORK (ANP) - De aandelenmarkten in New York zijn woensdag met winsten geopend na het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Japan. Hierdoor namen de zorgen bij beleggers over de handelsoorlog wat af.

President Donald Trump spreekt van een "enorme deal", waarbij een wederzijdse importheffing van 15 procent wordt gehanteerd. Japan opent zijn grenzen voor de handel in auto's, vrachtwagens, rijst en andere landbouwproducten.

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,6 procent hoger op 44.754 punten. De S&P 500-index won 0,3 procent op 6331 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,2 procent omhoog tot 20.925 punten. Dinsdag sloot de S&P 500, waarin de 500 grootste beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten zijn opgenomen, voor de elfde keer op een recordniveau dit jaar. De beurshandel kreeg steun van signalen dat de Amerikaanse economie veerkrachtig is en van beter dan verwachte bedrijfsresultaten.