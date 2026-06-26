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Belgische politie identificeert verdachten van explosie synagoge

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 10:19
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische autoriteiten hebben de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik. De politie maakte dat via X bekend nadat zeven arrestaties waren verricht.
In Luik vond in maart een explosie plaats bij een Joods gebedshuis. In die periode waren er vergelijkbare incidenten in andere Europese landen, waaronder Nederland.
Explosies werden opgeëist door de geheimzinnige groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya. In België besloten de autoriteiten om Joodse scholen en synagogen door militairen te laten bewaken.
Arrestaties
Justitie bevestigde donderdag al dat het onderzoek naar de ontploffing in Luik had geleid tot huiszoekingen en arrestaties. Het federaal parket wilde "in het belang van het onderzoek" verder geen details vrijgeven en het is nog onbekend wie de opgepakte personen zijn.
Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers. Wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op. Daarin was een gemaskerd figuur te zien.
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