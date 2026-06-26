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Club Hercules uit medeleven met nabestaanden 'held' Grotenbreg

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 10:16
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UTRECHT (ANP) - De Utrechtse amateurvoetbalclub USV Hercules bevestigt dat oud-speler Mats Grotenbreg (28) donderdag is overleden. Hij werd door een boot aangevaren toen hij aan het zwemmen was bij de Mookerplas in het noorden van Limburg. Hercules noemt Grotenbreg een held en wenst zijn nabestaanden "alle kracht dit verlies te dragen".
Hercules schakelde in 2023 verrassend Ajax uit in de KNVB Beker. De wedstrijd eindigde in 3-2 voor de Utrechtse amateurs. Grotenbreg maakte diep in blessuretijd het winnende doelpunt. Hij deed ook mee aan het programma De Bachelorette op streamingdienst Videoland.
De politie zegt dat een verdachte is aangehouden. Het is niet bekend of het om de bestuurder van de boot gaat.
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