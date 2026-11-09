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Belgische premier slaat Europese toppen over om begrotingscrisis

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische premier Bart De Wever slaat vanwege de crisis rondom de begroting van zijn land twee Europese toppen over die eind deze week plaatsvinden in de Ierse hoofdstad Dublin. Op donderdag is in Dublin een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. De dag erna komen EU-leiders bijeen in de Ierse hoofdstad voor een informele EU-top, onder meer over AI.
De Wever moet afzeggen om de hernieuwde gesprekken over de Belgische begroting te leiden. De premier moet komende maandag weer bij de koning komen om daar verslag van te doen.
De Wever bood vorige week maandag zijn ontslag aan bij koning Filip, omdat het zijn kabinet niet lukte om tot een akkoord voor 10 miljard euro aan bezuinigingen te komen. De koning accepteerde dat ontslag niet en wil dat de premier en zijn regering een nieuwe poging doen om tot een compromis te komen.
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