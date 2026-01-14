Trump sprak met 'fantastische' interim-leider Venezuela

WASHINGTON (ANP/DPA/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt uitgebreid te hebben gesproken met de nieuwe interim-leider van Venezuela, Delcy Rodríguez. "We hebben vandaag een geweldig gesprek gehad en ze is een fantastisch persoon", verklaarde hij tegenover de pers.

"We hebben gebeld, een lang gesprek. We hebben veel dingen besproken en ik denk dat we het heel goed kunnen vinden met Venezuela", aldus Trump in zijn Oval Office.

In Venezuela trad Rodríguez aan als interim-leider nadat president Nicolás Maduro deze maand gevangen was genomen door de VS. Rodríguez maakte als vicepresident deel uit van zijn regime en heeft volgens staatsmedia de steun van haar opgepakte voorganger.

Trump kondigde na de gevangenname van Maduro aan dat de VS Venezuela gaan "runnen" en toonde zich woensdag tevreden. "Ze gaven ons net vijftig miljoen vaten olie."

Rodríguez gaf op sociale media een positieve omschrijving van haar gesprek met Trump. "Ik heb een lang, productief en beleefd telefoongesprek gehad met de president van de Verenigde Staten, Donald Trump."