ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bemiddelaar Pakistan meldt akkoord tussen Iran en VS

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 18:39
anp120626170 1
ISLAMABAD (ANP) - Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten een akkoord hebben bereikt over de tekst van een vredesdeal. Premier Shehbaz Sharif schrijft op X dat nu met beide partijen wordt gewerkt aan de volgende stappen. "Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest als nu."
De Amerikaanse president Donald Trump meldde donderdagavond al dat de overeenkomst zo goed als rond was, maar uit Iran kwamen nog afhoudende berichten.
Bovendien zijn er tegenstrijdige berichten over de inhoud van het akkoord, met name over de vraag of Iran zijn nucleaire materiaal kan houden. Trump uitte vrijdag zijn ongenoegen over verhalen die rondgingen in de media. Het Witte Huis benadrukte daarna dat Iran zou hebben ingestemd met het ontmantelen van het kernprogramma.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 5470014

Deze drie zinnen maken duidelijk dat je met een narcist te maken hebt

a7071664-e06e-4106-adb4-a71befb7fce5

Pas op voor ‘gratis geld’ op je voorruit: zo voorkom je dat oplichters op vakantie toeslaan

diploma_effect_infographic

Hoe groot is het diploma-effect? Dit verdien je gemiddeld per opleidingsniveau

213893612_m

Pas op met wondermiddel WD-40: hier moet je het vooral niet voor gebruiken

53960471_m

Studie onder 800.000 werknemers: niet werkdruk, maar déze fout maakt je het meest gestrest

Autopremievoor70plussersineenjaartijdmetruim173gestegen

Autopremie voor 70-plussers in een jaar tijd enorm gestegen (en deze leeftijdsgroep profiteert juist)

Loading