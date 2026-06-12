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Verstappen rijdt zesde tijd in tweede vrije training Barcelona

Sport
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 18:38
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BARCELONA (ANP) - Max Verstappen is nog op zoek naar snelheid op het circuit van Barcelona. De viervoudig wereldkampioen noteerde in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Barcelona-Catalonië de zesde tijd in zijn Red Bull. Hij was bijna een seconde langzamer dan regerend wereldkampioen Lando Norris, die in zijn McLaren de snelste ronde reed (1.15,426) op het hete asfalt.
George Russell zette in zijn Mercedes de tweede tijd neer. De Brit, die de snelste was in de eerste vrije training, gaf slechts negen duizendsten toe. Oscar Piastri klokte de derde tijd; de Australiër van McLaren was 57 duizendsten minder snel dan zijn teamgenoot.
WK-leider Kimi Antonelli reed de vijfde tijd in zijn Mercedes. De 19-jarige Italiaan is de man in vorm. Hij won de laatste vijf grands prix en heeft in het kampioenschap 66 punten meer dan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (Ferrari), die tweede staat in de stand. Verstappen bezet de zevende plaats, met 113 punten minder dan Antonelli.
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