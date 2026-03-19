Bemiddelaars proberen nieuwe Europese straaljager te redden

BRUSSEL (ANP) - Frankrijk en Duitsland doen een ultieme poging om de gezamenlijke bouw van een nieuw gevechtsvliegtuig te redden. Bemiddelaars krijgen een maand om de ogenschijnlijk uitzichtloze ruzie tussen Duitse en Franse fabrikanten op te lossen.

De samenwerking aan het zogeheten FCAS-vliegtuig, dat de opvolger moet worden van de Eurofighters en Rafales van Duitsland en Frankrijk en andere Europese landen, is vastgelopen. De Franse vliegtuigfabrikant Dassault Aviation en de Duits-Frans-Spaanse branchegenoot touwtrekken over ieders aandeel in het consortium dat de straaljager en alles wat erbij komt kijken gaat bouwen. Berlijn en Parijs wilden het conflict uiterlijk eind vorig jaar al beslechten, maar slaagden daar niet in.

"Ze kunnen het maar niet eens worden", verzuchtte de Franse president Emmanuel Macron voor de EU-top. Er komt nu "een toenaderingsmissie", die Airbus en Dassault nader tot elkaar moet brengen. Het is "een laatste bemiddelingspoging", zegt een ingewijde tegen persbureau Reuters.