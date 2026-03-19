Wereldrecordhouder wijst Schilder op technische fout kogelstoten

TORUN (ANP) - De inmiddels 76-jarige Tsjechische wereldrecordhoudster kogelstoten Helena Fibingerova heeft Jessica Schilder dit seizoen van nuttig technisch advies voorzien. Door haar linkerbeen bij de afstoot wat op te schuiven en meer tegen de balk te plaatsen, kan de Nederlandse regerend wereldkampioene centimeters verder komen.

"Zij zag die fout en gaf mij het advies mijn techniek aan te passen. Mijn trainer Gert Damkat had me er ook al honderd keer op gewezen, maar als de wereldrecordhoudster het dan zegt, pik ik het ineens wel op", zei de Volendamse in aanloop naar de WK indooratletiek in het Poolse Torun.

Schilder is vrijdag favoriet voor het goud. Met 20,69 meter voert ze de wereldranglijst aan. De Sportvrouw van het Jaar was wel wat huiverig om haar afstoot te veranderen. "Als je lekker staat te stoten, wil je eigenlijk niet zoveel veranderen aan je techniek. Daar zit een risico in. Tot nog toe lukt het aardig. Als ik de kogel met deze aanpassing echt lekker raak, kan het wel 10 centimeter schelen en dat is best fors."

Fibingerova kwam 49 jaar geleden - in 1977 - tot een afstand van 22,50 meter. Die afstand staat nog altijd in de boeken als wereldrecord indoor.