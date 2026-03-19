ECB verlaagt groeiverwachting eurozone, handhaaft rente

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt de groeiverwachting voor de economie van de eurozone vanwege de onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale bank in Frankfurt rekent voor dit jaar nu op een groei met 0,9 procent. In december werd nog een plus van 1,2 procent voorspeld. Voor 2027 rekent de ECB nu op een groei met 1,3 procent. Dat was eerder nog 1,4 procent.

Daarnaast wordt de rente onveranderd gelaten, zoals algemeen was verwacht op de financiële markten. Het belangrijkste rentetarief blijft daarmee op 2 procent.