Benzineprijs Duitsland naar record, diesel bijna op hoogtepunt

MÜNCHEN (ANP/DPA) - De benzineprijs aan de Duitse pomp is afgelopen weekend naar een record gestegen door de almaar verder stijgende olieprijzen. Ook de prijs van diesel in Duitsland nadert het oude recordniveau. Dat meldt automobilistenvereniging ADAC. Veel Nederlanders gaan tanken in Duitsland.

Volgens ADAC bedroeg de gemiddelde landelijke prijs voor E10-benzine oftewel Euro95 op zondag 2,273 euro. Dat is 1,7 cent meer dan op vrijdag. Diesel steeg met 3,5 cent tot gemiddeld 2,404 euro. Dat is 4,3 cent minder dan het record van april. In twee weken tijd is de gemiddelde benzineprijs in Duitsland met ongeveer 12 cent gestegen en diesel met circa 20 cent, aldus ADAC.

Daarmee zijn de brandstofprijzen in Duitsland nog wel altijd minder hoog dan in Nederland. De adviesprijs voor Euro95 aan de Nederlandse pomp is volgens actuele cijfers van UnitedConsumers nu 2,682 euro en die voor diesel 2,721 euro. De Nederlandse records zijn respectievelijk 2,724 en 2,819 euro.