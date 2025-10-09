Beraad veiligheidskabinet Israël klaar, kabinetsoverleg volgt

JERUZALEM (ANP/RTR) - Het overleg van het Israëlische veiligheidskabinet over een staakt-het-vuren in Gaza is voorbij. Dat melden overheidsbronnen aan persbureau Reuters. Nu is het aan het voltallige Israëlische kabinet om te stemmen over het Amerikaanse twintigpuntenplan, waarvan de eerste stappen direct worden genomen na ondertekening van het akkoord. Vermoedelijk is die ceremonie ergens dit weekend, in aanwezigheid van de Amerikaanse president Donald Trump.

Volgens CNN, dat zich eveneens baseert op bronnen binnen de Israëlische overheid, is het kabinetsoverleg uitgesteld tot 21.00 uur Nederlandse tijd. Eerder werd het overleg van het veiligheidskabinet ook al twee uur uitgesteld. Volgens enkele Israëlische media zou die laatste bijeenkomst vertraging hebben opgelopen vanwege discussie over de vrij te laten gevangenen, een van de onderdelen van het Amerikaanse twintigpuntenplan.