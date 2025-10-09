ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beraad veiligheidskabinet Israël klaar, kabinetsoverleg volgt

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 21:16
anp091025245 1
JERUZALEM (ANP/RTR) - Het overleg van het Israëlische veiligheidskabinet over een staakt-het-vuren in Gaza is voorbij. Dat melden overheidsbronnen aan persbureau Reuters. Nu is het aan het voltallige Israëlische kabinet om te stemmen over het Amerikaanse twintigpuntenplan, waarvan de eerste stappen direct worden genomen na ondertekening van het akkoord. Vermoedelijk is die ceremonie ergens dit weekend, in aanwezigheid van de Amerikaanse president Donald Trump.
Volgens CNN, dat zich eveneens baseert op bronnen binnen de Israëlische overheid, is het kabinetsoverleg uitgesteld tot 21.00 uur Nederlandse tijd. Eerder werd het overleg van het veiligheidskabinet ook al twee uur uitgesteld. Volgens enkele Israëlische media zou die laatste bijeenkomst vertraging hebben opgelopen vanwege discussie over de vrij te laten gevangenen, een van de onderdelen van het Amerikaanse twintigpuntenplan.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

ANP-538593799

Schandaal in Australië: Deloitte produceert peperduur rapport vol AI-onzin, overheid krijgt 290.000 euro terug

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading