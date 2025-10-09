ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geen nieuwe gevallen darmbacterie VRE in ziekenhuis Doetinchem

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 21:56
anp091025247 1
DOETINCHEM (ANP) - In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem gelden geen voorzorgsmaatregelen meer tegen de VRE-bacterie. Drie patiënten hadden die darmbacterie opgelopen, maar in de afgelopen maand zijn geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld, meldt het ziekenhuis donderdag.
De VRE-bacterie is resistent voor sommige antibiotica en is daardoor lastig te behandelen. Voor gezonde mensen is de bacterie ongevaarlijk, maar bij ernstig zieke mensen kan de VRE-bacterie een infectie veroorzaken. Toen de uitbraak in het Slingeland werd vastgesteld, gingen de besmette patiënten in isolatie. Dat gold ook voor patiënten die bij hen op de afdeling of op de kamer hadden gelegen. De regels voor hygiëne werden aangescherpt voor medewerkers en bezoekers.
Het Slingeland voert de komende tijd steekproeven uit bij patiënten om zeker te weten dat de bacterie niet terugkeert.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-538593799

Schandaal in Australië: Deloitte produceert peperduur rapport vol AI-onzin, overheid krijgt 290.000 euro terug

Loading