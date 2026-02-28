EU-buitenlandchef: ontwikkelingen in Midden-Oosten gevaarlijk

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas noemt de ontwikkelingen in het Midden-Oosten gevaarlijk. De ballistische raket- en kernwapenprogramma's, samen met de steun aan terreurgroepen, "vormen een ernstige bedreiging voor de wereldwijde veiligheid", schrijft ze op X.

De EU werkt nauw samen met Arabische partners om diplomatieke mogelijkheden te onderzoeken, schrijft ze verder. Ze memoreert dat de EU eerder al strenge sancties tegen Iran heeft ingesteld en diplomatieke oplossingen heeft gesteund, ook over de nucleaire kwestie.

De bescherming van burgers en het internationaal humanitair recht hebben prioriteit, schrijft de politica. "Ons consulaire netwerk zet zich volledig in om het vertrek van EU-burgers te faciliteren. Niet-essentieel EU-personeel wordt uit de regio teruggetrokken."

De marinemissie Aspides blijft in "hoge staat van paraatheid in de Rode Zee", schrijft Kallas.