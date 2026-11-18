DEN HAAG (ANP) - Over de rol van het Nederlandse wapenbedrijf Destinus bij de recente aanval op de Krimbrug zijn "geen verdere details bekend" bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt buitenlandminister Tom Berendsen (CDA). In een commissiedebat ging hij niet rechtstreeks in op vragen over de aanval.

Berendsen maakte wel een paar algemene opmerkingen over de Nederlandse wapensteun aan Oekraïne. Die wordt getoetst aan acht criteria, bijvoorbeeld of het bestemmingsland mensenrechten eerbiedigt. "Als er een positieve toetsing op komt, dan kunnen die spullen naar Oekraïne en het is vervolgens aan Oekraïne om conform internationaal recht deze spullen in te zetten."

Destinus claimde een belangrijke rol bij de aanval op de voor Rusland belangrijke brug. De Russische ambassade in Nederland vroeg zich daarop af of Nederland aan de oorlog gaat meedoen. "De Nederlandse betrokkenheid is aan Moskou doorgegeven." Berendsen reageerde dat veel Russische berichten bedoeld zijn om "ons uit elkaar te spelen".