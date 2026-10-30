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Berendsen: geen verzoek van VS om toon tegen Rusland te matigen

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Nederland is niet door de Verenigde Staten verzocht om de toon tegen Rusland te matigen, zei buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) vrijdagochtend voorafgaand aan de ministerraad. "Wij vinden het vooral belangrijk om te benoemen wat we zien", zegt hij. "Rusland is de grootste veiligheidsdreiging voor de NAVO," zei hij andermaal.
Persbureau Reuters meldde dat het Amerikaanse ministerie van Defensie meerdere NAVO-landen heeft gevraagd hun toon over de Russische dreiging te matigen. Het zou onder meer gericht zijn op de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. "Wij kiezen onze eigen toon," aldus Berendsen.
Desgevraagd zei Berendsen dat hij ook nog geen contact heeft gehad met zijn Baltische collega's over de kwestie. "Ik denk dat alle landen heel goed zelf in staat zijn om zelf te bepalen hoe ze spreken over de dreiging die ze zien." Ook herhaalt hij dat Nederland deze landen volop steunt. Hij verwijst daarbij naar de Nederlandse militairen die in Litouwen helpen bij het bewaken van de oostgrens van het NAVO-grondgebied.
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