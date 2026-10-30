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Spaanse transportminister treedt niet af na dodelijk treinongeluk

Samenleving
door anp
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MADRID (ANP) - De Spaanse transportminister Óscar Puente treedt niet af na het dodelijke treinongeluk ten zuiden van Madrid woensdag, bevestigt hij in een persconferentie. Hij krijgt veel kritiek, omdat het het tweede grote dodelijke treinongeluk in een jaar tijd is. Honderden demonstranten eisten zijn aftreden.
Puente zegt alle meningen te respecteren, "maar beslissingen moeten niet worden genomen onder de druk van het moment". Hij legt dinsdag verantwoording af in het Spaanse parlement, waar oppositiepartijen ook eisen dat hij aftreedt.
Bij het treinongeluk zijn zeker 69 mensen om het leven gekomen, er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers. Het lijkt erop dat het ongeluk kon plaatsvinden door een menselijke fout. Na een storing werd het treinverkeer weer opgestart. Een hogesnelheidstrein mocht de reis met normale snelheid hervatten, terwijl er nog een andere trein stilstond op het traject. Het ongeluk vond niet veel later plaats.
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