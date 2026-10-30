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Meningen over selectie ploegenachtervolging door NK lopen uiteen

Sport
door anp
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HEERENVEEN (ANP) - De schaatsteams bepalen op de slotdag van het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Thialf wie er bij de ploegenachtervolging van de mannen naar de eerste wereldbekerwedstrijden mag. Niet een door bondscoach Rintje Ritsma geselecteerd drietal krijgt dat ticket, maar de winnaar van het NK ploegenachtervolging, zo is de nieuwe opzet van de schaatsbond.
In de afgelopen drie edities van de Olympische Spelen leverde de ploegenachtervolging bij de mannen slechts één bronzen medaille op. "Het moet anders dan we hebben gedaan, omdat het op de huidige manier niet werkt", zegt Chris Huizinga van Team Essent, de afgelopen jaren een vast lid van de ploeg. "Nu houd je het binnen één team en kun je het zelf ontwikkelen."
Robin Derks, de coach van de allrounders bij Reggeborgh, vindt het ook goed dat de ploegen het zelf in de hand hebben. "Deze opzet is echter het resultaat van dat er acht jaar lang geen plan heeft gelegen. Om het om die reden dan maar zo te doen, daar staan we niet achter."
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