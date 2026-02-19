ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Buitenlandminister Berendsen: Nederland was naïef over groeiende Chinese invloed

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 15:29
bijgewerkt om donderdag, 19 februari 2026 om 15:38
anp190226165 1
Nederland is de afgelopen jaren naïef geweest over de groeiende invloed van China, zegt beoogd buitenlandminister Tom Berendsen (CDA). Hij wil als minister Nederland minder afhankelijk maken van grondstoffen uit China, maar ook van de Verenigde Staten voor veiligheid. "Die afhankelijkheid moet je afbouwen, dan zit je ook sterker aan de internationale onderhandelingstafel."
Berendsen zegt zijn voorganger David van Weel (VVD) na dat Nederland opnieuw "de taal van de macht moet spreken". Volgens hem moet Nederland er bovendien aan wennen dat "elders in de wereld ook de taal van de macht gesproken wordt".
De CDA'er was de afgelopen jaren Europarlementariër. Hij wil graag zijn "contacten bij de machtige Europese Volkspartij" inzetten, waar het CDA deel van uitmaakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

00094814172ad5cb751a2e9a2dfe36a1

Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

266677744_m

De Russische economie bevindt zich in de dodenzone

ANP-468221915

Eerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterij

64291665_m

Ozempic, kilo’s kwijt – maar ook je tanden? Amerikaanse tandarts slaat alarm

ANP-549621058

Jetten-I is er alleen voor de rijken, vrijheidsbijdrage treft verpleegkundige harder dan Kamerlid: ‘De pijn wordt oneerlijk verdeeld’

Loading