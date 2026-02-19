Buitenlandminister Berendsen: Nederland was naïef over groeiende Chinese invloed

Nederland is de afgelopen jaren naïef geweest over de groeiende invloed van China, zegt beoogd buitenlandminister Tom Berendsen (CDA). Hij wil als minister Nederland minder afhankelijk maken van grondstoffen uit China, maar ook van de Verenigde Staten voor veiligheid. "Die afhankelijkheid moet je afbouwen, dan zit je ook sterker aan de internationale onderhandelingstafel."

Berendsen zegt zijn voorganger David van Weel (VVD) na dat Nederland opnieuw "de taal van de macht moet spreken". Volgens hem moet Nederland er bovendien aan wennen dat "elders in de wereld ook de taal van de macht gesproken wordt".

De CDA'er was de afgelopen jaren Europarlementariër. Hij wil graag zijn "contacten bij de machtige Europese Volkspartij" inzetten, waar het CDA deel van uitmaakt.