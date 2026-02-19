Schulting treft op Olympische Spelen Velzeboer in kwartfinale

MILAAN (ANP) - Suzanne Schulting treft vrijdag bij haar rentree in het internationale shorttrackcircuit haar landgenote Xandra Velzeboer. Beide rijdsters zijn op de olympische 1500 meter in Milaan ingedeeld in de vijfde kwartfinale, blijkt uit het vrijgegeven schema.

Michelle Velzeboer, de derde Nederlandse deelneemster aan de langste individuele afstand, komt al in de eerste kwartfinale in actie.

Schulting richtte zich nadat ze geblesseerd was geraakt op de WK shorttrack van 2024 in Ahoy op het langebaanschaatsen. Nadat ze op basis van haar prestaties op de NK in januari in Leeuwarden een aanwijsplek voor de olympische 1500 meter van komende vrijdag had verdiend, hoopte ze zich de voorbije week op de trainingen te bewijzen voor een plaats in het aflossingsteam. Bondscoach Niels Kerstholt koos zowel in de halve finale als finale voor de zusjes Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Florence Deltrap.