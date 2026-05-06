Berendsen overlegt met WHO en Spanje over verdere stappen Hondius

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 19:32
DEN HAAG (ANP) - Buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) overlegt nog onder meer met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Spanje voordat duidelijk wordt wanneer en hoe de opvarenden van cruiseschip Hondius terug naar huis gaan. Op het schip zijn nog tien Nederlanders, zowel passagiers als bemanningsleden. Berendsen zegt dat Nederland "zich verantwoordelijk voelt voor het schip en alle mensen die aan boord zijn".
Het schip is momenteel onderweg naar de Canarische Eilanden. "Het schip doet er een aantal dagen over om aan te komen. Dat betekent dat we ook nog even de tijd hebben om alle puzzelstukjes bij elkaar te leggen en de meest verstandige besluiten te nemen", zegt Berendsen.
Berendsen kan woensdagavond geen verdere informatie geven over de drie passagiers die nu per vliegtuig onderweg zijn naar Europa. Of de andere opvarenden in quarantaine zullen moeten bij terugkomst in Spanje, is volgens de minister ook nog onderwerp van gesprek.
