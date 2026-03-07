ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Berendsen vindt deelname Rusland aan Paralympics 'onbegrijpelijk'

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 16:48
anp070326113 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het "onbegrijpelijk dat Rusland vandaag onder eigen vlag mag meedoen aan de Paralympische Spelen, terwijl ze blijven aanvallen". Hij verwijst op X naar aanvallen die Rusland in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft uitgevoerd op energie-infrastructuur en spoorwegen in Oekraïne.
"Rusland krijgt Oekraïne niet klein. We blijven Oekraïne steunen", aldus Berendsen.
Nederland ontbrak vrijdagavond bij de openingsceremonie in Verona. De bestuurders bleven weg uit protest tegen het besluit van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) om Russen en Belarussen onder hun eigen vlaggen te laten deelnemen. Voor de acht Nederlandse paralympische sporters paste het niet in hun voorbereiding.
Premier Rob Jetten en sportminister Mirjam Sterk zijn komende week op verschillende dagen aanwezig bij de Paralympics.
loading

POPULAIR NIEUWS

P20250319MR-1517

The Economist: Donald Trump moet snel stoppen

Scherm­afbeelding 2026-03-07 om 06.38.06

Aardige Diederik Gommers is helemaal niet aardig

anp070326004 1

Poetin staat vierkant achter Iran

gandr-collage

Johan Derksen weigert Nieuws van de Dag, Talpa boos

WhatsApp-Image-2026-02-24-at-14.17.21

Amerika is misschien machtiger en rijker, in Europa is het veel fijner

anp 442432520

Bizar: je krijgt vaker nachtmerries als je kaas eet voor het slapengaan

Loading