Berendsen vindt deelname Rusland aan Paralympics 'onbegrijpelijk'

DEN HAAG (ANP) - Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het "onbegrijpelijk dat Rusland vandaag onder eigen vlag mag meedoen aan de Paralympische Spelen, terwijl ze blijven aanvallen". Hij verwijst op X naar aanvallen die Rusland in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft uitgevoerd op energie-infrastructuur en spoorwegen in Oekraïne.

"Rusland krijgt Oekraïne niet klein. We blijven Oekraïne steunen", aldus Berendsen.

Nederland ontbrak vrijdagavond bij de openingsceremonie in Verona. De bestuurders bleven weg uit protest tegen het besluit van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) om Russen en Belarussen onder hun eigen vlaggen te laten deelnemen. Voor de acht Nederlandse paralympische sporters paste het niet in hun voorbereiding.

Premier Rob Jetten en sportminister Mirjam Sterk zijn komende week op verschillende dagen aanwezig bij de Paralympics.