Groenewoud komt matige start WK allround te boven

HEERENVEEN (ANP) - Marijke Groenewoud was niet tevreden na haar 500 meter op het WK allround. Met een goede 3000 meter vond ze zich na twee afstanden terug op de derde plaats. "Ik heb een slechte afstand gehad. Ik mag er niet nog één hebben en moet er twee heel goed rijden", keek ze vooruit halverwege het WK na haar tweede tijd op de 3000 meter.

Groenewoud had na haar teleurstellende 500 meter al tegen haar coach Jillert Anema gezegd dat ze zaterdagavond naar de marathon in Groningen ging. "Als het zo blijft, ga ik lekker naar de marathon, want zo vind ik er geen reet aan", vertelde ze. "Maar ik heb het wel weten om te zetten. Daar ben ik wel blij mee."

Op de 500 meter moest Groenewoud even wachten na een reparatie van het ijs. "Ik stond iets te lang op het ijs. Het duurde allemaal te lang en mijn spanningsboog was al ten einde. Een week geleden reed ik 38,8, nu was ik langzamer. Daar baalde ik van."