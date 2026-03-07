ECONOMIE
Libanese president belt met Macron over de-escalatie gevechten

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 16:42
anp070326111 1
BEIROET (ANP) - De president van Libanon, Joseph Aoun, heeft overleg gehad met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron. Dat meldt Aoun op X. Volgens het Libanese staatshoofd werd onder meer besproken hoe de huidige beschietingen tot een einde kunnen worden gebracht. De door Iran gesteunde Hezbollah-groepering wordt al dagen onder vuur genomen door Israël, met name in het zuiden van Libanon en in delen van hoofdstad Beiroet. Daarbij vielen tot dusver bijna driehonderd doden, meldde het land eerder op zaterdag.
Macron zegde al toe het Libanese leger, dat losstaat van het militante Hezbollah, te zullen voorzien van (militair) materieel. Zo wil Frankrijk onder meer pantservoertuigen en noodhulp naar het land sturen.
Aoun meldt verder contact te hebben gehad met de Spaanse koning Felipe, die zijn solidariteit met de Libanezen uitsprak. "Je kunt geen Russisch roulette spelen met het lot van miljoenen", zei de Spaanse premier Pedro Sánchez eerder al over het geweld in het Midden-Oosten.
