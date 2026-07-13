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Berendsen wil EU-importverbod producten illegale nederzettingen

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 9:55
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BRUSSEL (ANP) - Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) wil ook op Europees niveau een importverbod op producten uit illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Een Nederlands verbod is in voorbereiding. "Maar we weten dat de meningen daarover verdeeld zijn, dus we gaan kijken in de discussie hoe het loopt", zei Berendsen maandag voor het begin van de vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken.
Berendsen noemt het een "goede stap" dat de Europese Commissie de lidstaten drie opties heeft voorgelegd. Die worden maandag in Brussel besproken. Dat is "buitengewoon belangrijk", benadrukt de minister. "Uiteindelijk doen we dit ook omdat we conform internationaal recht genoodzaakt zijn stappen te zetten tegen illegale nederzettingen en het nederzettingenbeleid van Israël."
Los van het type maatregel is er ook onenigheid of de maatregelen met een ruime meerderheid kunnen worden genomen of dat unanimiteit is vereist. "Het zijn wat ons betreft handelsmaatregelen." Daarvoor is een ruime meerderheid voldoende.
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