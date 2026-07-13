Volgende week vier dagen geen treinen tussen Rotterdam en zuiden

ROTTERDAM (ANP) - Volgende week, van dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli, rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De NS meldt dat ProRail op die dagen werkzaamheden uitvoert op dat traject. Hierdoor rijden er geen treinen ten zuiden van Rotterdam. Ook rijden er minder treinen tussen Den Haag en Rotterdam.

Tijdens de vier dagen vervangen aannemers van ProRail het treinbeveiligingssysteem. Dat systeem zorgt ervoor dat de bediening van seinen en wissels goed verloopt, maar het is verouderd. Ook worden er wissels verwijderd.

De werkzaamheden hebben ook impact op het internationale treinverkeer. Zo vertrekken EuroCity en Eurocity Direct vanuit Breda naar Brussel. De Eurostar vertrekt alleen vanuit Amsterdam en Antwerpen via Utrecht, waardoor Rotterdam Centraal wordt vermeden.

Begin deze maand reden er ook geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Door een brand in een kabelgoot werd het treinverkeer daar ruim een week stilgelegd.