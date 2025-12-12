Berlijn bevestigt grote Europese bijeenkomst met Zelensky

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse regering heeft bevestigd dat maandagavond "talrijke" Europese leiders en de top van de NAVO en de EU overleggen met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Zelensky komt in de ochtend in Berlijn aan voor gesprekken met bondskanselier Friedrich Merz.

Die gaan over economische vraagstukken en hoe het gaat met het vredesplan dat eerder door president Donald Trump werd voorgelegd en waaraan gesleuteld wordt. Oekraïne wil met zijn Europese medestanders ook de nieuwste Amerikaanse vredesplannen wijzigen.