Rechtszaak moet bouw Trumps balzaal aan Witte Huis stoppen

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 17:49
anp121225173 1
WASHINGTON (ANP) - Een Amerikaanse erfgoedorganisatie wil de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorkomen. National Trust for Historic Preservation heeft een rechtszaak aangespannen om het prestigeproject van de Amerikaanse president Trump te stoppen. De organisatie, die door het parlement is belast met het behoud van historische gebouwen, nam een voormalige advocaat van ex-president Obama in de arm, meldt de krant The Washington Post.
Voorstanders van historisch behoud smeekten Trump tevergeefs om een aanbouw van het Witte Huis niet overhaast te slopen voor zijn balzaal. Hij had moeten wachten op de oordelen van bepaalde commissies, stellen zij. De National Trust vindt dat een rechter de bouw moet blokkeren totdat die vereiste beoordelingen hebben plaatsgevonden. De rechtszaak is de eerste grote juridische uitdaging voor Trumps balzaal, aldus de krant.
De regering vindt dat Trump zeggenschap heeft over het terrein van het Witte Huis. De balzaal zou de belastingbetaler ook niets kosten.
