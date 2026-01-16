Drukte bij informatiepunt over explosie in Utrechts stadhuis

UTRECHT (ANP) - Tientallen getroffen bewoners van Utrecht zijn na de grote explosie in het centrum naar het gemeentelijk informatiepunt gekomen in het stadhuis. Ze werden daar toegesproken door burgemeester Dijksma, die hen een hart onder de riem stak.

Ter ondersteuning zijn er ook mensen van het Rode Kruis en de gemeente aanwezig om een luisterend oor te bieden. Volgens de woordvoerder blijft het informatiepunt open zolang het nodig is.

Bezorgde bewoners komen volgens een woordvoerder vooral met vragen over wanneer ze terug naar huis kunnen of hun spullen kunnen gaan ophalen.