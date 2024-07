Berlijnse politie beëindigt optocht Turkse supporters

BERLIJN (ANP) - De Duitse politie heeft de feestelijke optocht van Turkse voetbalsupporters door Berlijn naar het Olympiastadion beëindigd, omdat supporters de omstreden "wolvengroet" bleven maken. Eerder zaterdagmiddag legde de politie de optocht al korte tijd stil omdat Turkse fans het handgebaar maakten.

De wolvengroet is een symbool van de ultranationalistische Turkse groepering Grijze Wolven. Het handgebaar is niet verboden in Duitsland, maar wordt door de politie gezien als een "politieke boodschap". Een optocht van voetbalsupporters mag niet worden gebruikt om die te uiten, aldus de politie.

De politie roept de Turkse voetbalfans via luidsprekers op om individueel naar het Olympiastadion te gaan. Om 21.00 uur speelt het Turkse elftal daar tegen Nederland in de kwartfinale van het EK.