Hond gebeten en meegenomen in Leusden door wolf voor ogen van baasje

In Leusden is zaterdag een hond gebeten en vervolgens meegenomen, vermoedelijk door een wolf. Dat zegt een woordvoerder van de provincie Utrecht naar aanleiding van een bericht over het incident door NU.nl.

Het heeft er alle schijn van dat de hond die aanval niet heeft overleefd, maar omdat het dier zoek is, is dit niet met zekerheid te zeggen. Ook is niet 100 procent zeker dat de aanvaller een wolf was, hoewel de provincie daar wel van uitgaat.

"Mogelijk zou DNA-onderzoek daar uitsluitsel over kunnen geven", aldus de woordvoerster. Zij voegt daaraan toe dat een belemmerende factor daarbij wel kan zijn dat het DNA van wolven en honden erg op elkaar lijkt.

De politie kan zich voorstellen dat boswachters naar de hond op zoek gaan, maar is zelf geen partij in de zaak. Mogelijk heeft de politie ter plaatse wel wat ondersteuning verleend, zegt een woordvoerder.

Waar het incident in Leusden zich heeft afgespeeld, is niet duidelijk. Het baasje van de hond was bij de hond toen het dier door de vermoedelijke wolf werd aangevallen.

Als het echt een wolf is geweest die de hond heeft aangevallen is het volgens de provincie de eerste ernstige aanval op een hond door een wolf sinds die terug is in Nederland. Er is eerder een confrontatie geweest, weet de zegsvrouw