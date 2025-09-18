Franse betogers begonnen met actiedag tegen bezuinigen

PARIJS (ANP/AFP) - Op meerdere plekken in Frankrijk zijn protestacties begonnen tegen de voorgenomen bezuinigingen van de regering. Zo is het openbaar vervoer ontregeld in onder andere Lyon, Marseille, Bordeaux en Toulouse, meldt de Franse zender BFMTV.

In hoofdstad Parijs heeft de politie donderdagochtend moeten ingrijpen bij een busremise. Volgens krant Le Parisien werden traangas en wapenstokken ingezet tegen demonstranten die het gebouw blokkeerden. Even later kon de eerste bus alsnog vertrekken.

De afgelopen weken vonden er al meerdere acties plaats, maar de autoriteiten verwachten donderdag een grotere opkomst tussen de 600.000 en 900.000 mensen. Vorige week woensdag vond er ook een landelijke actie plaats. Zeker 175.000 mensen namen daaraan deel en vijfhonderd mensen werden opgepakt.

Demonstranten zijn het niet eens met de voorgenomen bezuinigingen van de regering, die ruim 40 miljard euro wil besparen.