Bert Natter wint Libris Literatuur Prijs 2026

AMSTERDAM (ANP) - Bert Natter heeft de Libris Literatuur Prijs gewonnen met het boek Aan het einde van de oorlog. Dat maakte de jury van de prestigieuze prijs maandagavond bekend in de uitzending van Nieuwsuur.

De jury, met journalist en presentator Noraly Beyer als voorzitter, omschrijft het boek van Natter als een "ware tour de force". Aan het einde van de oorlog speelt zich af op een dag rond een concentratiekamp en volgt 31 personages. "Het getuigt van grote literaire kunde om dit stemmenkoor zo vanzelfsprekend te laten vloeien", stelt de jury in het juryrapport. Ook slaagt Natter erin "een volstrekt origineel, eigenzinnig en prachtig nieuw boek over dit zware onderwerp te schrijven."

Volgens de jury laat Natter met zijn roman ook zien dat verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal verteld zijn. "Natter laat ons met deze roman opnieuw kijken naar een historische periode die we al dachten te kennen, maar die we nu als met nieuwe ogen zien. En dat is een geweldige literaire prestatie."

Overige kanshebbers

Peter Buwalda (De jaknikker), Lieselot Mariën (Als de dieren), Coco Schrijber (Het gezoem van bijna alles), Peter Terrin (Nog lang geen winter) en Nadia de Vries (Overgave op commando) waren de andere overgebleven kanshebbers op de shortlist.

De Libris Literatuur Prijs is een prestigieuze onderscheiding voor de beste Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. Natter ontvangt 50.000 euro en een bronzen legpenning. Vorig jaar ging de prijs naar Safae el Khannoussi voor haar roman Oroppa.