Britse media: ministers vragen Starmer op te stappen

Samenleving
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 22:35
LONDEN (ANP) - Meerdere ministers hebben de Britse premier Keir Starmer gevraagd op te stappen, melden Britse media. Volgens The Times hebben drie leden van het kabinet, onder wie de minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, Starmer verteld dat hij zijn positie moet heroverwegen. Sky News schrijft dat de ministers hem dinsdag in een vergadering gaan vertellen dat "het spel voorbij is".
Starmer is al maanden zeer onpopulair onder de Britse bevolking en partijgenoten hebben hem al eerder opgeroepen om te vertrekken. Afgelopen donderdag boekte zijn partij Labour enorme verliezen bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales. Dat leidde tot nog grotere druk op Starmer.
De premier probeerde maandagochtend zijn politieke toekomst te redden door het land toe te spreken. Hij erkende de frustratie onder de burgers en beloofde beterschap. Toch is het aantal Labour-parlementariërs dat Starmers vertrek eist na de speech verdubbeld tot meer dan zeventig.
