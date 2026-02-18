ECONOMIE
Bertram noemt bereikbare woningen, ov en milieu als prioriteiten

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 14:28
anp180226130 1
DEN HAAG (ANP) - Bereikbaarheid van nieuwe woningen, goed openbaar vervoer en milieubeleid zijn de drie prioriteiten voor Annet Bertram wanneer ze in het nieuwe kabinet aan de slag gaat als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Dat zei de kersverse CDA'er na haar kennismakingsgesprek met beoogd premier Rob Jetten. Ze somde daarmee min of meer haar hele aankomende takenpakket op.
"Er moet woningbouw komen en bereikbaarheid is cruciaal", aldus Bertram. "Daar zou ik echt enorm de schouders onder willen zetten." De coalitie wil mensen aanmoedigen om deelauto's, fietsen en ov te gebruiken, alle drie waarschijnlijk taken voor haar. Verder gaat Bertram als staatssecretaris naar verwachting over nucleaire veiligheid, de bodem en het KNMI.
Bertram vervolgde: "Milieubeleid, in relatie tot gezondheid, in relatie tot duurzaamheid, dat wordt een hele belangrijke." Daaronder valt ook het Europees verbod op giftige PFAS waar de coalitie op inzet. "Daar ga ik me nog eens heel goed in verdiepen."
