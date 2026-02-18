ECONOMIE
Evenepoel raakt leiderstrui in UAE Tour kwijt aan Italiaan Tiberi

Sport
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 14:29
anp180226131 1
JEBEL MOBRAH (ANP) - Wielrenner Remco Evenepoel is zijn leiderstrui kwijtgeraakt in de derde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, kortweg UAE Tour. De tweevoudig olympisch kampioen van Red Bull-Bora-hansgrohe liep op de steile slotklim naar Jebel Mobrah veel tijdverlies op. De Italiaan Antonio Tiberi was de sterkste en neemt de leiding in het algemeen klassement over.
Evenepoel bemachtigde dinsdag de leiderstrui met zijn zege in de tijdrit. Op de slotklim naar Jebel Mobrah kraakte de 26-jarige Belg een dag later al snel, waarbij hij last leek te hebben van kramp in het bovenbeen. In de laatste kilometers reed Tiberi weg bij de Oostenrijker Felix Gall, waarna de renner van Bahrain-Victorious solo over de streep kwam.
De Mexicaan Isaac del Toro, maandag winnaar van de openingsetappe, werd tweede en heeft in het klassement een achterstand van 21 seconden op Tiberi. De Italiaan boekte zijn eerste zege in anderhalf jaar.
De UAE Tour duurt tot en met zondag.
