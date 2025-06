'Heksenjacht': Trump roept op tot einde corruptiezaak Netanyahu

- De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich woensdag uitgesproken over de corruptiezaak tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Op zijn platform Truth Social noemde hij het proces een "heksenjacht" en riep hij op tot vrijspraak of gratie voor zijn bondgenoot, die hij omschreef als Israëls "Geweldige Oorlogstijd Premier".

Trump, zelf verwikkeld in meerdere strafzaken voor hij terugkeerde naar het Witte Huis, schreef dat hij "net had vernomen dat Bibi maandag voor de rechter moet verschijnen" en prees het optreden van de Israëlische premier, bekend onder die bijnaam, tijdens het recente conflict met Iran.

Het proces tegen Netanyahu loopt sinds 2020 en werd meermaals uitgesteld, onder meer door de oorlog in Gaza. In een van de zaken wordt hij beschuldigd van het aannemen van luxegoederen ter waarde van omgerekend ruim 220.000 euro van miljardairs in ruil voor politieke gunsten.