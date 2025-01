Aankomende president Trump aangekomen in Washington

WASHINGTON (ANP/RTR) - Donald Trump is zaterdagavond aangekomen in Washington, waar hij maandag wordt ingezworen als de 47e president van de Verenigde Staten. De aankomende president, zijn vrouw Melania, dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner arriveerden in een vliegtuig dat de huidige president Joe Biden naar Palm Beach in Florida had gestuurd om hen op te halen.

Trump vertrok na aankomst op vliegveld Dulles meteen naar een golfclub in de naastgelegen staat Virginia, waar zaterdagavond een feest voor hem is georganiseerd. Daar treden onder meer tenor Christopher Macchio en Elvis-imitator Leo Days op. Het feest, waarvoor vijfhonderd gasten zijn uitgenodigd, wordt afgesloten met een vuurwerkshow.

De 78-jarige Trump woont zondag een bijeenkomst bij met aanhangers in de Capital One Arena in het centrum van Washington. Na zijn inauguratie maandag wordt er opnieuw een dergelijke 'rally' gehouden waarbij Trump aanwezig is.