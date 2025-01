Beschuldigingen van nalatigheid na dodelijke brand Turkije

ANKARA (ANP/AFP) - In Turkije neemt de woede toe na de dodelijke hotelbrand in het skiresort Kartalkaya. De beschuldigingen van nalatigheid stapelen zich op. Bij de brand van dinsdag vielen 76 doden en 51 gewonden.

Elf personen zijn opgepakt in het onderzoek naar de brand, onder wie de hoteleigenaar. De voorpagina's van de kranten, ook regeringsgezinde media, bevatten beschuldigingen van nalatigheid. Overlevenden zeiden tegen Turkse media dat er geen brandalarm afging en dat branddeuren of veilige uitgangen ontbraken."Er is geen excuus voor zo'n groot aantal doden in 2025", zei Özgür Özel, de leider van de belangrijkste oppositiepartij CHP.

De brand in het Grand Kartal Hotel brak midden in de nacht uit. In het hotel verbleven bijna 240 gasten. Volgens Turkse media sprongen sommige mensen uit het meer dan tien verdiepingen tellende gebouw, waarbij ze om het leven kwamen. Van de 51 gewonden liggen er meer dan 30 nog in het ziekenhuis. Eén slachtoffer ligt nog op de intensive care.