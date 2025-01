Gemeente Eindhoven wil Brainport-campus kopen

EINDHOVEN (ANP) - De gemeente Eindhoven wil de Brainport Industries Campus (BIC) overnemen van de huidige eigenaren. Deze campus huisvest verschillende hightechbedrijven en onderwijsinstellingen. De aankoop, die volgens het college de kans geeft "om nog beter regie te voeren op de ontwikkeling van de BIC", moet nog worden voorgelegd aan de Eindhovense gemeenteraad.

Specifiek gaat het om BIC 1, waar ongeveer 2000 mensen werken. De campus is nu nog in handen van Capreon, een Britse investeringsmaatschappij, die het terrein afgelopen zomer te koop heeft aangeboden aan de gemeente. Over de aankoop is de afgelopen maanden onderhandeld wat heeft geleid tot een koopovereenkomst. Die omvat het bestaande gebouw van zo'n 105.000 vierkante meter, de openbare ruimte rond het gebouw en een parkeergarage. Hoeveel geld met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.