Herzog: denk alleen aan belang Israël bij gratieverzoek Netanyahu

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 14:25
JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische president Isaac Herzog denkt alleen aan de belangen van Israël wanneer hij het gratieverzoek van premier Benjamin Netanyahu in overweging neemt. Dat zei de president maandag in een verklaring.
Het gratieverzoek "leidt duidelijk tot discussie en is voor veel mensen in het land, uit verschillende gemeenschappen, zeer verontrustend", aldus Herzog. "Ik zal uitsluitend rekening houden met de belangen van de staat Israël en de Israëlische samenleving."
Netanyahu is verdachte in een corruptiezaak en verscheen maandag opnieuw voor de rechter. Zondag werd bekend dat hij een gratieverzoek heeft ingediend bij president Herzog. De Amerikaanse president Donald Trump drong eerder al aan bij Herzog om gratie voor Netanyahu.
