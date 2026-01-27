ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bessent: Canadese premier krabbelt terug na uitspraken in Davos

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 6:37
anp270126031 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Canadese premier Mark Carney heeft in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Donald Trump afstand genomen van kritische uitspraken die hij vorige week deed tijdens het World Economic Forum in Davos. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent maandag.
Bessent verklaarde in een interview op Fox News dat Carney zijn opmerkingen "zeer agressief" heeft teruggedraaid. "Ik was vandaag met de president in het Oval Office. Hij sprak met premier Carney, die heel nadrukkelijk terugkwam op enkele ongelukkige uitspraken uit Davos", aldus Bessent.
Carney riep vorige week in Davos landen op te accepteren dat het tijdperk van een op regels gebaseerde wereldorde voorbij is. Hij wees Canada aan als voorbeeld van hoe zogenoemde 'middenmachten' gezamenlijk kunnen optreden om niet te worden overvleugeld door Amerikaanse machtspolitiek. De toespraak werd door aanwezige wereldleiders en bedrijfsbestuurders met een staande ovatie ontvangen. Carney heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Bessent.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 472559385

Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros

3FDJRM5TOJOWJDPL5RC3NCU5IA

Als Poetin wint: een angstaanjagend maar reëel scenario voor Europa

ANP-548577270 (1)

Primeur van Trump-krant: president krabbelt terug over moordende ICE-gangs

G-oIyDqboAAPHck

Greg Bovino ziet eruit als een nazi. Maar maakt dat hem er één?

268345965_m

De onzichtbare boosdoener achter hersenmist

29480525-4f98-4f5b-bb47-916e761a545c-1020x612

Vergeet lichaamstaal: dit zijn de echte signalen dat iemand niet de waarheid spreekt

Loading