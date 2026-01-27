Bessent: Canadese premier krabbelt terug na uitspraken in Davos

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Canadese premier Mark Carney heeft in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Donald Trump afstand genomen van kritische uitspraken die hij vorige week deed tijdens het World Economic Forum in Davos. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent maandag.

Bessent verklaarde in een interview op Fox News dat Carney zijn opmerkingen "zeer agressief" heeft teruggedraaid. "Ik was vandaag met de president in het Oval Office. Hij sprak met premier Carney, die heel nadrukkelijk terugkwam op enkele ongelukkige uitspraken uit Davos", aldus Bessent.

Carney riep vorige week in Davos landen op te accepteren dat het tijdperk van een op regels gebaseerde wereldorde voorbij is. Hij wees Canada aan als voorbeeld van hoe zogenoemde 'middenmachten' gezamenlijk kunnen optreden om niet te worden overvleugeld door Amerikaanse machtspolitiek. De toespraak werd door aanwezige wereldleiders en bedrijfsbestuurders met een staande ovatie ontvangen. Carney heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Bessent.