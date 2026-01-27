ECONOMIE
Bol en Amazon verkopen troep tegen woekerprijzen

Economie
door Dirk Kruin
dinsdag, 27 januari 2026 om 6:13
gandr-collage
Webshops Bol.com en Amazon verkopen goedkope huismerkproducten van ketens als Action, Ikea, Lidl en Etos voor veel hogere prijzen. Uit onderzoek van De Telegraaf komen honderden artikelen naar voren waar verkopers soms tot wel tien keer de oorspronkelijke prijs voor vragen.
Een Action-badkamerreiniger van 1,14 euro kost bij Bol.com bijvoorbeeld 10 euro. Keukenapparatuur van het Lidl-huismerk Silvercrest wordt online doorverkocht voor doorgaans twee keer de originele prijs. Ook Ikea-spullen moeten eraan geloven. Het populaire Martorp-bestek wordt op Amazon aangeboden voor 120,34 euro, terwijl het bij Ikea 34,99 euro kost.
Volgens de Consumentenbond worden klanten van Bol.com en Amazon hiermee 'fors afgezet en misleid', maar het probleem is moeilijk aan te pakken, omdat verkopende partijen op de sites vrij zijn om hun eigen prijzen te bepalen.
Bol.com zegt klanten wel "te beschermen tegen onredelijk hoge prijzen". Amazon wil niet reageren op vragen van De Telegraaf, maar onderzoekt de kwestie wel.

