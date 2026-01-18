ECONOMIE
Bestand in Syrië tussen leger en Koerdische SDF

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 17:38
CAÏRO (ANP/RTR) - De Syrische regering en de door Washington gesteunde, door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn een staakt-het-vuren overeengekomen. Volgens Syrische staatsmedia geldt het bestand onmiddellijk. De wapenstilstand volgt op dagen van gevechten, waarbij het leger oprukte naar door Koerden bezette gebieden in het noordoosten van Syrië.
Het bestand regelt ook de overdracht van alle olievelden aan de Syrische regering. De Koerdische troepen trokken zich zondag terug uit het grootste olieveld van Syrië in de oostelijke provincie Deir Ezzor. Het regeringsleger verdreef de SDF vorige week uit het Noord-Syrische Aleppo en nam daarna een gebied ten oosten van de stad in. Volgens staatsmedia heeft het leger nu ook de controle over Tabqa, ten westen van Raqqa.
De gevechten tussen leger en SDF braken uit na het vastlopen van de onderhandelingen over de integratie van het autonome Koerdische bestuur en de Koerdische strijdkrachten.
