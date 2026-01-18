Shorttracker Knegt krijgt bij emotioneel afscheid gouden speld

TILBURG (ANP) - Sjinkie Knegt heeft zondag bij zijn afscheid als shorttracker van de KNSB de gouden speld ontvangen. De bond eert daarmee schaatsers die een bijzondere prestatie hebben geleverd.

"De reden dat alle mensen hier nu naar shorttrack kijken, komt door jou", zei technisch directeur Remy de Wit in Tilburg, na afloop van de EK. "Je was keihard achter de schermen en voor de schermen, maar altijd in het belang van het Nederlandse shorttrack. Je maakte ons vooral trots."

Knegt liet zijn tranen op de ijsvloer de vrije loop. De 36-jarige Fries hoopte in februari nog één keer mee te doen aan de Olympische Spelen, maar mede door een bilblessure zat dat er niet in. "Toen ik begon met shorttrack, zat er niemand op de tribune. Ja, alleen onze ouders. Als ik nu om me heen kijk, heb ik geen idee wie al deze mensen zijn. Dat vind ik mooi."

Knegt won bij de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji een bronzen medaille op de 1000 meter. Dat was voor Nederland de eerste olympische medaille in het shorttrack.