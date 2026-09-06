Bestuur Ceuta noemt overname haven door Madrid grote fout

CEUTA (ANP) - De regionale regering van Ceuta noemt het een grote fout om de haven van de Spaanse exclave te gebruiken voor tijdelijke migrantenopvang, meldt persbureau EFE. De Spaanse overheid passeerde de lokale regering zaterdag door een deel van de haven tijdelijk over te nemen, tot onvrede van de lokale autoriteiten.

Die verzetten zich tegen de opvang, naar eigen zeggen omdat de haven geldt als kritieke infrastructuur en van belang is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Ook een brandstofterminal in de buurt zou een veiligheidsrisico met zich meebrengen.

Eind juli probeerden circa 70.000 migranten onverwachts de exclave in Noord-Afrika binnen te komen, waarbij tientallen mensen omkwamen, velen van wie door verdrinking. Naar schatting verblijven sindsdien nog altijd 5000 migranten in de omgeving, van wie een deel minderjarig. Voor die laatste groep gelden strengere beschermingseisen.

Ceuta keerde zich al meermaals tegen opvangplannen en ziet graag dat terugkeer meer prioriteit krijgt.