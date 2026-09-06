Dodental overstromingen Nepal en Tibet naar bijna 1400

KATHMANDU/BEIJING (ANP/RTR) - Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. Door het natuurgeweld zijn zeker 1341 doden gevallen in Nepal en minstens 43 in Tibet, aldus de nieuwste cijfers van de landen.

Het Himalayagebied werd ruim anderhalve week geleden onverwachts getroffen door verwoestende overstromingen. De autoriteiten in zowel Nepal als China melden dat er nog steeds veel vermisten zijn. In Nepal gaat het om bijna 5000 personen en in Tibet om meer dan 500. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie twee Nederlandse toeristen.

Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar slachtoffers, maar de kans op het vinden van overlevenden wordt steeds kleiner. In Nepal werden zaterdag nog twee mensen gered: een Chinese medewerker in een tunnel van een waterkrachtcentrale en een Nepalese vrouw (64) in haar door modder bedekte woning. Een dag eerder werden twee Nepalezen gered uit de tunnel van een andere waterkrachtcentrale.