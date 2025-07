Bestuurder aanrijding Los Angeles aangevallen en neergeschoten

LOS ANGELES (ANP) - De persoon die in Los Angeles inreed op een groep mensen, is daarna aangevallen door omstanders. Die sleepten de automobilist de auto uit, berichten Amerikaanse media als de Los Angeles Times en ABC News. Toen de politie arriveerde, bleek de bestuurder ook een schotwond te hebben opgelopen. De schutter is nog voortvluchtig.

Het is volgens de politie nog altijd onduidelijk wat de aanleiding was voor de aanrijding met zeker dertig gewonden. Er wordt onder meer bekeken of de automobilist het bewustzijn had verloren. De auto raakte onder meer een tacokraam en bezoekers van een nachtclub. Dat leidde tot een massale inzet van de hulpdiensten.

De politie meldt volgens ABC dat de bestuurder daarvoor kennelijk uit een nabijgelegen zaak was gezet. De bestuurder is na de aanval door omstanders met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De identiteit van de automobilist is nog niet bekendgemaakt.